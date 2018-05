Nuovo affondo di Matteo Renzi: torna lo spettro scissione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA «Sabato 19 aprirò l'Assemblea nazionale spiegando quali sono a mio avviso le cause della sconfitta e come ripartire». Manda in tilt il Pd, questa frase di Matteo Renzi. Perché con i nervi a fior di pelle e i rapporti ai minimi termini, basta poco a riaccendere la scintilla. E mentre si litiga sull'Ilva e sull'approccio al governo dei «sovranisti», i non-renziani accolgono con «sconcerto» le parole dell'ex segretario, vissute come il tentativo di continuare a dettare legge nel partito. E nella minoranza c'è chi comincia a pensare...