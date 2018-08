Nuovi strumenti dissuasori: sì o no? Scontro sulla proposta della Regione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CONTRAPPOSIZIONEBELLUNO Che sia un problema, lo dicono da tempo allevatori e agricoltori. Che sia terreno di scontro, è palese: il lupo divide. E le recenti predazioni, avvenute a danno delle greggi bellunesi, non fanno che confermare la fermezza delle diverse posizioni. Da una parte la richiesta di interventi per mettere la zootecnia di montagna al riparo dai canini del grande predatore. Dall'altra, il mondo animalista che balla coi lupi. Anche l'ultimissima ipotesi lanciata dalla Regione Veneto per tutelare le greggi e gli allevatori fa...