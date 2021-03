VENEZIA Per il Centro antiviolenza il 2020 avrebbe dovuto essere quello del consolidamento dopo 25 anni di attività. Ma la pandemia lo ha trasformato in un anno di inevitabile trasformazione per adeguarlo alle nuove esigenze. A partire dagli alloggi: per far fronte alla maggiore necessità di ospitalità, durante la pandemia il Centro ha moltiplicato le soluzioni e, oltre alle due Case rifigio,si sono aggiunti alberghi, ostelli, B&B, nuove comunità per l'accoglienza di donne sole o con figli. Qui le donne che si sono allontanate da casa hanno trovato un posto nascosto e protetto dove trasferirsi temporaneamente insieme ai loro bimbi, per sottrarsi a nuove violenze. Per intercettare le vittime di violenza, invece, non sono state introdotte solo nuove modalità di contatto virtuale ma anche una presenza più capillare. «Quest'anno ci sono due sportelli nuovi, uno a Cannaregio e un altro al Lido - spiega Venturini -. Abbiamo voluto aprirli per essere più vicini alle donne». Nel 2021 il Centro sta inoltre diffondendo materiale in più lingue per poter raggiungere le donne di altra nazionalità, che spesso non riescono ad accedere autonomamente ai servizi. Buona parte delle donne che chiedono aiuto, infatti, sono italiane (167 su 241). «Abbiamo infine rafforzato la collaborazione con Terzo settore, Ulss e forze dell'ordine - aggiunge l'assessore - con l'obiettivo di intervenire precocemente, cosa fondamentale per attivare efficaci percorsi di reinserimento e inclusione, anche sotto il profilo lavorativo. Spesso uno dei freni che impedisce di uscire da una situazione di percosse e violenza è proprio il fatto di non essere economicamente indipendenti e quindi di non sapere come sostenersi. Attraverso tirocini e altre proposte aiutiamo la donna a diventare autonoma». Uno strumento importante anche in considerazione dell'età di chi chiede aiuto: la fascia d'età fra i 31 e i 50 anni è quella più numerosa (128), anche se non mancano le over 60 (14) e le over 70 (10). «L'investimento del Comune - conclude Venturini - non verrà meno e continuerà a rafforzarsi. Questo tipo di attività salva vite umane, è un servizio prezioso e non possiamo che ringraziare sia le operatrici del Centro che quelle della cooperativa esterna». Per contattare il Centro Antiviolenza in qualsiasi momento si può lasciare un messaggio in segreteria allo 041.2744222 o scrivere una mail a centro.antiviolenza@comune.venezia.it. (m.fus.)

