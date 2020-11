I contagi e le richieste di ricovero aumentano a un ritmo galoppante. Ai sindacalisti in videoconferenza al mattino, snocciolando i dati, il vicepresidente Riccardo Riccardi dice che servono almeno 150-200 posti letto di degenza. E aggiunge che la Regione sta pensando di riconvertire una parte dell'ospedale di Palmanova in covid hospital.

Apriti cielo. Insorge il sindaco della città fortezza Francesco Martines, che spiega ai cronisti di aver appreso dell'intenzione della giunta Fedriga dalla nota stampa battuta dall'agenzia regionale ed esprime la sua totale contrarietà, convinto che stiano cercando di smantellare pezzo dopo pezzo l'ospedale di Ialmicco. A dargli manforte arriva il consigliere dem Franco Iacop. È il primo atto di uno scontro frontale che arroventerà le ore successive, fra note infuocate e controrepliche.

Una giornata campale, quella di ieri, che, per il vicepresidente della giunta, costretto a lasciare anzitempo la riunione con i medici di base, e per lo stesso governatore Massimiliano Fedriga, vedrà anche la necessità di sottoporsi loro stessi ad un test dopo un incontro (con mascherina) avuto venerdì con l'assessore Fabio Scoccimarro, risultato positivo al virus.

De Mori a pagina II

© RIPRODUZIONE RISERVATA