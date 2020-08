IL QUADRO

TREVISO Cinquanta nuove aule, 23 nuovi spazi destinati a laboratori e uffici e la ricollocazione di 2261 studenti per rispettare le nuove regole imposte dal protocollo. La Provincia di Treviso, con un impegno economico ingente e grazie alla fondamentale collaborazione delle parrocchie ma anche ricorrendo all'edilizia prefabbricata, è riuscita a chiudere il cerchio: oltre alla città, è stato ultimato anche il quadro della provincia. Le novità riguardano Vittorio Veneto, dove al Liceo Flaminio verrà ampliata la locazione di spazi all'Istituto del Caburlotto, includendo anche l'uso della palestra, mentre all'Ipssar Beltrame saranno costruite 5 aule prefabbricate negli spazi esterni. A Montebelluna il liceo Veronese usufruirà di locali della parrocchia adibiti al catechismo insieme all'aula magna, che sarà rimodulata per le lezioni. Per l'Ipsaar Maffioli invece saranno costruite all'esterno due aule prefabbricate. A Valdobbiadene è stato perfezionato l'accordo con la Fondazione Celestino Piva per 4 aule con bagni e una stanza per il personale Ata da destinare all'Isis Verdi. Anche l'istituto Cerletti di Conegliano manterrà gli spazi alla parrocchia dei Santi Martino e Rosa con l'integrazione di 3 nuove aule, in più utilizzerà l'auditorium della parrocchia di San Pio X, mentre Casa Toniolo fornirà alloggio a 30 studenti precedentemente ospitati nel convitto interno. A Oderzo è stato perfezionato l'accordo con la diocesi per l'utilizzo di 5 aule del patronato Turroni da parte dell'istituto Scarpa.

GLI INTERVENTI

A Castelfranco oltre al maxi intervento di recupero del padiglione L ex ospedale che provvederà a mettere a disposizione 21 aule, 4 laboratori, 2 uffici e sala insegnanti per il Maffioli, la parrocchia fornirà gli spazi del palazzetto dello sport per far fronte alle necessità dell'Isis Nightingale. Il quadro completa il risiko trevigiano, con 4 aule fornite dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore al liceo artistico, dal recupero della sede Giorgi-Fermi della Ghirada che viene assegnato al Besta, il quale a sua volta libera gli spazi al campus San Pelaio che saranno a disposizione di Duca degli Abruzzi e Riccati-Luzzatti. I lavori saranno completati entro la prima settimana di ottobre: saranno disponibili 20 aule, 3 laboratori, un'aula magna e una sala insegnanti. Inoltre entro la fine dell'anno partiranno i lavori al liceo scientifico Da Vinci: la Provincia si è impegnata a realizzare 4 aule tramite un intervento di tamponatura, tale da consentire al liceo di liberare le aule presso l'istituto Palladio. Dopo accordi certosini gestiti in tandem con il provveditorato per recepire le esigenze di tutti i dirigenti scolastici dei 37 istituti distribuiti in oltre 90 edifici su tutto il territorio, sono stati ricavati tutti gli spazi aggiuntivi possibili.

IL COMMENTO

«È stata inoltre, già prima dell'emergenza coronavirus, bandita una gara per la fornitura di 1.425 banchi - aggiunge il presidente Stefano Marcon - Per le nuove richieste le scuole sono state invece invitate a contattare il commissario straordinario». I dati danno la misura del notevole impegno economico e tecnico messo in campo dal Sant'Artemio. Impegno che ha trovato nelle diocesi del territorio un valido supporto. Sul fronte degli istituti privati si segnala l'esperienza del Filippin che ha rimodulato interamente la didattica per poter ripartire in presenza e in sicurezza dal 14 settembre. Classi en plein air con tronchi al posto dei banchi, nuova distribuzione degli ambienti e ingressi scaglionati, insieme a dotazioni scolastiche in grado di garantire il rispetto delle distanze hanno consentito all'istituto di trovare soluzioni concrete. «Perché la grande lezione che il covid-19 ci ha lasciato - continua Sileno Rampado, direttore degli istituti Filippin-La Salle International Campus - è che al di là delle virtual classroom e delle lezioni online, che hanno comunque permesso di portare avanti i piani didattici previsti, quello che è mancato maggiormente agli allievi è stato il contatto umano, la relazione, la socialità».

Elena Filini

