NUOVI SERVIZI

SOTTOMARINA A Chioggia l'Ulss riparte con il progetto vacanze sicure per un'estate e una spiaggia blindata anche contro il Covid 19. Potenziati i servizi in ospedale, ma anche direttamente sul posto con postazioni mediche fisse a Sottomarina e Isola Verde, dove nella giornata di ieri si è registrato un buon afflusso di turisti e pendolari, che ha provocato le prime code sulle strade per il mare.

«Vacanze Sicure è un progetto che l'Ulss 3 Serenissima mette in campo spiega il direttore generale Giuseppe Dal Ben con il sostegno della Regione Veneto: ha come scopo principale quello di fornire una risposta alla domanda di salute dei turisti accolti a Venezia e a Chioggia, durante il loro soggiorno per la stagione estiva. Ogni anno, a partire dal mese di giugno, infatti, vengono rafforzati i servizi di emergenza-urgenza, sia in ospedale che nelle spiagge. E quest'anno, vista l'emergenza sanitaria da Covid-19, all'interno del progetto è stata inserita anche la presenza di un team per la verifica, la valutazione e la gestione di possibili situazioni di sospetta infezione da Covid-19: con rapidità ed efficacia, provvederà alla verifica e valutazione delle situazioni sospette e, se necessario, avvierà l'analisi epidemiologica e metterà in atto quanto necessario per il contenimento e la limitazione dell'infezione secondo uno specifico protocollo aziendale».

GLI AMBULATORI

La spiaggia, come negli anni scorsi, è a prova di emergenza: sono infatti quattro gli ambulatori infermieristici. Il primo è collocato al Granso Stanco, aperto dalle 14 alle 19 il sabato e domenica sino a fine giugno e dal 4 luglio tutti i giorni; un altro si trova nella sede dell'Ascot in zona diga Nord e resterà aperto dalle 11 alle 19, dotato di motomedica per raggiungere il Quad posizionato allo stabilimento InDiga in caso di emergenza; il terzo allo stabilimento Astoria, il quarto allo stabilimento Smeraldo di Isola Verde.

Attivati anche tre ambulatori medici: uno in pronto soccorso, uno nella sede dell'Ascot direttamente sulla spiaggia e uno a Isola Verde in via delle Nazioni Unite. Per le visite domiciliari, invece, i turisti possono rivolgersi alla Guardia medica turistica prenotando al numero 800186010 (dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 8; sabato e prefestivi 10-20; festivi 8-20).

SERVIZI POTENZIATI

Potenziati anche tutti i servizi all'interno dell'ospedale: verrà aperto l'ambulatorio pediatrico all'interno del pronto soccorso (la scorsa estate ha visitato circa 800 bambini), rafforzato con 4 medici e 6 infermieri in più lo stesso pronto soccorso che, nei mesi estivi, vede un aumento degli ingressi pari al 30 per cento. Vengono potenziati, con un allargamento delle fasce orarie di attività e nuovo personale, anche altri servizi come quello della dialisi, la cardiologia, la diabetologia, l'ortopedia, la radiologia, la medicina di laboratorio, il gruppo operatorio, l'Ambulatorio degli stomizzati. L'app Vacanze sicure che, annualmente, viene aggiornata permette di accedere a qualsiasi informazione per una vacanza a prova di emergenza.

Marco Biolcati

