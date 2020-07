NUOVI RUOLI

BELLUNO Dopo l'assemblea del 20 giugno scorso, tenutasi al Palasport cittadino De Mas, secondo le norme attuali di sicurezza e distanziamento, il neo eletto presidente della Sezione A.n.a. di Belluno, Lino De Pra, ha convocato il Consiglio direttivo per la distribuzione delle cariche sociali per il triennio 2020-2022. Alla carica di vice presidenti sono stati chiamati Ezio Caldart, con funzione di vicario, Siro De Biasio, Giuliano Moretti e Mario Dall'Anese in rappresentanza delle zone nelle quali si suddivide il territorio di competenza della Sezione. In attesa della nomina del Segretario generale, poi, nella segreteria sono entrati Giuseppe Colferai e Nadia Bortot, rispettivamente con gli incarichi di Segretario del Consiglio e Segretaria della Protezione Civile, mentre a Giovanni Dalla Rossa è stato assegnato l'incarico di occuparsi del tesseramento. A reggere la Tesoreria è stato confermato Giorgio Schizzi, che sarà coadiuvato dal cassiere Eraldo Carrera. Gli incarichi di addetto stampa e direttore responsabile di In marcia e di web master del sito internet sezionale sono stati rispettivamente riconfermati a Dino Bridda e a Tiziano Costa. Il presidente ha poi rinnovato la fiducia, quale coordinatore dell'Unità di Protezione Civile, a Ivo Gasperin; per le attività sportive responsabile è Angelo Magro con Pieremilio Parissenti in veste di coordinatore; il coordinamento del servizio d'ordine è stato assegnato a Francesco Zanin. Questi i nominativi degli altri componenti del Consiglio direttivo eletti dall'assemblea: Costante Ganz, Angelo Mezzacasa, Giovanni Da Pra, Ilario De Vallier (Agordino); Cesare Colbertaldo, Fabio Barattin e Giancarlo Sartori (Destra Piave); Aldo Mastelotto, Alessandro De Mari, Giorgio Cibien (Sinistra Piave); Danilo Bortoluzzi e Ivan Marchetti (Alpago e Pontalpino); Luigi Giacomo Vazza (Longaronese/Val di Zoldo). Per quanto riguarda gli altri organi sociali previsti dallo Statuto dell'A.N.A. presidente del Collegio dei Revisori dei conti è Giorgio Sartori, coadiuvato da Pieremilio Parissenti ed Ezzelino Carlo Dal Pont (effettivi) e da Donato Nicolao (supplente), mentre la Giunta di scrutinio sarà composta da Sergio Valente, Federico Bez e Ruggero Viel. Il presidente ha infine annunciato al Consiglio l'istituzione di apposite commissioni tematiche le quali si occuperanno dei vari settori dell'organizzazione sezionale. Ne ha, nel contempo, illustrato ruolo, funzioni e composizione ricordando che esse dovranno essere un valido braccio operativo a supporto dell'azione degli organi direttivi.

