NUOVI PALAZZIMESTRE Il campo da calcio di viale San Marco ha le ore contate: al suo posto una torre residenziale di 14 piani con negozi al piano terra, un supermercato, un'area verde e una nuova viabilità. A dire il vero da tempo quel pezzo di terra non è più un centro sportivo, è un'area abbandonata ma verde, anche se da bonificare. Ora la nuova proprietà, Genuine Srl di Oderzo nel Trevigiano, specializzata in servizi di progettazione e ingegneria integrata, ha proposto al Comune di Venezia un Accordo pubblico-privato per sviluppare...