RITI E RINVII

VENEZIA Le parrocchie vanno in ordine sparso sulle celebrazioni dei sacramenti in tempi di Covid: c'è chi, la maggior parte, le ha già cancellate a data da destinarsi, non prima della prossima primavera; chi temporeggia, in attesa di capire cosa succeda, non mascherando uno scetticismo crescente; e chi, ma sono pochi, non ha esitato a farle giocando d'anticipo su eventuali nuove emergenze e dividendo in turni i gruppi dei bambini e dei ragazzi, per le comunioni e le cresime. Il tutto mentre le lezioni di catechesi sono da più parti ferme al palo, sostituite da incontri domenicali con le famiglie, più che da attività on line da remoto. I battesimi, invece, vengono celebrati singolarmente e i matrimoni col contingentamento degli invitati per la limitata capienza dei posti in chiesa.

NUOVI VINCOLI

Proprio su questo versante il nuovo decreto del presidente del Consiglio apporta un'ulteriore stretta a non più di 30 persone. Così, con una situazione a macchia di leopardo, il Patriarcato ha ripreso l'anno pastorale, tra tanti dubbi e poche certezze, dove tutto dipende da un quadro dei contagi, e conseguenti misure di sicurezza, ogni giorno in divenire. Nella parrocchia del Duomo a Mestre, confessioni, comunioni e cresime sono state tutte rinviate: «Di solito le facciamo in autunno, quest'anno posticipiamo. A quando? Vedremo», dice l'arciprete monsignor Gianni Bernardi che aggiunge: «In estate c'è stato qualche matrimonio, celebrato secondo le regole, mentre i battesimi dei bambini e le cresime degli adulti li facciamo con un numero ristretto di presenti».

Chi aspetta e continua a confrontarsi sul da farsi con i genitori è don Ottavio Trevisanato, parroco della Gazzera: «Coinvolgere le famiglie nella formazione dei loro figli in questo momento è decisivo spiega Vedremo assieme quando sarà possibile fissare delle date. Quanto ai battesimi, tengo molto ai riti di accoglienza che coinvolgono la comunità, il resto lo facciamo il sabato o la domenica pomeriggio alla presenza di poche persone».

Chi non ha esitato ad andare avanti è don Gianni Antoniazzi, che negli scorsi fine settimana ha diviso a Carpenedo in due gruppi i bambini che si sono accostati alla prima comunione e hanno ricevuto la cresima, rinviate ad aprile e giugno. Ogni famiglia ha ricevuto un pass per otto posti in chiesa ed è stato attivato un collegamento video. «I nostri ragazzi aspettano questo appuntamento e non possiamo lasciare le famiglie in sospeso a lungo. Ho chiesto parere in Curia», aveva scritto il sacerdote sul foglietto parrocchiale. Poi c'è chi, come don Antonio Biancotto, parroco di Rialto, ha separato i percorsi: le cresime per i suoi 17 ragazzi dovrebbero (il condizionale è d'obbligo) essere celebrate questo sabato a San Marco dal patriarca Francesco Moraglia, «mentre le comunioni sono rinviate alla primavera più che altro perché serve del tempo per preparare bene i bambini a questo passo». I matrimoni sono stati spostati nelle chiese più grandi e dunque più capienti, i battesimi, pochi per definizione in centro storico, vengono celebrati uno alla volta. Infine, non manca qualche sacerdote un po' sconfortato che si toglie qualche sassolino, come don Lio Gasparotto, parroco di Catene: «La catechesi è saltata. Da parte delle famiglie non ho visto lo stesso interesse che hanno manifestato per organizzare le attività sportive dei figli. Anche le disponibilità degli adulti si è ridotta. Io, però, non accetto la cresima come sacramento dell'addio. Ripartiremo con gruppi più piccoli, non più per classi e con incontri scolastici. Rompiamo gli schemi e procediamo per tappe, valutando strada facendo».

Alvise Sperandio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA