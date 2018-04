Nuovi fondi per l'edilizia scolastica: cento giorni per presentare i progetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EDILIZIA SCOLASTICAROVIGO Corsa contro il tempo da parte della Regione e di Province e Comuni del Veneto per poter beneficiare dei fondi del programma nazionale per l'edilizia e scolastica 2018-2020. Il decreto governativo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 4 aprile, mette a disposizione 1.700 milioni di euro per la riqualificazione, la messa a norma e l'adeguamento del patrimonio scolastico nazionale e dà alle Regioni 120 giorni di tempo per presentare la graduatoria dei progetti finanziabili: il Veneto, così come le altre Regioni,...