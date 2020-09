NUOVI FOCOLAI

SAN DONÀ/FOSSALTA Impennata di contagi a San Donà: 21 nuovi positivi nell'arco di una settimana. A lanciare l'allarme sul ritorno dell'emergenza sanitaria è il sindaco Andrea Cereser che avverte: «È un dato preoccupante, dopo una media con una sola persona contagiata alla settimana nel periodo estivo».

Dopo Fossalta di Piave con 23 positivi, dunque, anche San Donà è interessata da una nuova incidenza del virus, anche se si tratta per lo più di persone asintomatiche. «Serve tenera alta la guardia avverte Cereser anche se un aumento era prevedibile: c'erano già le avvisaglie che al termine dell'estate si sarebbe dovuta fronteggiare una situazione delicata. Ma tutti si devono concentrare perché non si debba tornare alla chiusura, e soprattutto la scuola la prossima settimana possa ripartire senza problemi per studenti e insegnanti».

LE PAROLE DEL SINDACO

«Non conosciamo le cause del contagio precisa il sindaco non è stato possibile capire se la presenza del virus sia stata scoperta al ritorno da una vacanza o per il semplice contatto con altre persone positive al Covid». Come accaduto a Fossalta «per la maggior parte si tratta di componenti degli stessi nuclei familiari continua Cereser - L'età media, però, è inferiore a quella del periodo di confinamento: varia da bambini di 5 anni a persone di 70 anni. Il Comune è in contatto con tutti i contagiati per un sostegno nella gestione dei rifiuti e la possibilità di approvvigionarsi per la spesa e i farmaci».

PROTEZIONE CIVILE

Il Comune, inoltre, ieri ha incontrato i referenti della Protezione civile in vista della riapertura del Centro operativo comunale per la prossima settimana: «Il Centro operativo comunale sarà allestito nell'attuale sede del corpo in viale Libertà precisa Cereser è necessario riattivarlo sia per l'aumento delle persone positive, sia per la ripresa dell'anno scolastico: le scuole e Atvo hanno chiesto un intervento della Protezione civile per gestire i flussi degli studenti. Tra l'altro il numero dei volontari è aumentato, entro la fine dell'anno il corpo sarà composto da una trentina di persone». La Protezione civile sarà impegnata anche in occasione delle elezioni del 20 e 21, e poi delle fiere, nel primo fine settimana di ottobre: «Abbiamo messo a punto una proposta ridimensionata rispetto agli scorsi anni, che sottoporremo all'attenzione della Questura e della Prefettura».

Intanto il Comune di Fossalta di Piave intensifica la campagna di prevenzione a livello locale per divulgare le misure anti-Covid, per porre rimedio all'aumento delle persone contagiate, passate da 16 a 23 nella scorsa settimana. «Abbiamo già iniziato ad intensificare la distribuzione di volantini e locandine spiega il sindaco Manrico Finotto oltre alla campagna online. L'Ulss sta verificando tutti i contatti di queste persone. Come conseguenza dei controlli è aumentato il numero delle persone contagiate, soprattutto gli asintomatici, altrimenti non sarebbe mai stato possibile scoprirli». Nel frattempo, visto l'aumento dei casi, anche la catena della solidarietà si è messa in moto: il gruppo di volontari fossaltini per le consegne a domicilio di spese e farmaci si è già offerto di riavviare il servizio per raggiungere le famiglie in difficoltà. «Il coordinatore mi ha già offerto la sua disponibilità», spiega il sindaco.

Davide De Bortoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA