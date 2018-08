Nuovi equilibri: così cambia la geografia del Carroccio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOTREVISO Il governatore Luca Zaia da una parte, il segretario nazionale Gianantonio Da Re dall'altra. In mezzo Treviso, il cuore pulsante della Lega in Veneto, il territorio simbolo oltre che casa di entrambi. E che, forse, comincia a essere troppo piccolo. Tra i due c'è stima, ma negli ultimi mesi il rapporto è stato oscurato da qualche ombra. «Qualche frizione, ma non siamo certo ai livelli di cinque o sei anni fa con i tosiani», sottolinea un big del Carroccio.TENSIONII primi screzi reali sono emersi con la composizione delle...