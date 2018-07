«Nuovi divieti, 300 vigili in più per i controlli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL REGOLAMENTOVENEZIA Per applicare al meglio i divieti del nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana serviranno più vigili. «Dovremmo avere un corpo di almeno 800 uomini» calcola l'assessore alla Polizia urbana, Giorgio d'Este. 300 in più rispetto ai 500 attuali. «E nei nostri programmi c'è l'intenzione di aumentare ulteriormente il numero dei vigili. Vedremo le disponibilità economiche». L'assessore si dice comunque soddisfatto di questo strumento che ha iniziato il suo iter verso l'approvazione in Consiglio comunale. «Il...