Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NUOVI CORSIPORDENONE Sono la nuova frontiera della formazione superiore. Preparano - in due anni di corso che si divide tra le aule universitarie e i reparti produttivi delle aziende più innovative del territorio e dell'intero Nordest - super-tecnici che le imprese non trovano e fanno letteralmente a gara per contendersi. I corsi degli Its - gli Istituti tecnici superiori, sono veri e propri corsi universitari post-diploma superiore della...