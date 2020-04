NUOVI CONTROLLI

VENEZIA Al termine della giornata di ieri sono state visitate e verificate 73 comunità che ospitano disabili, minori, soggetti con disturbi psichiatrici, portatori di dipendenze e giovani mamme in difficoltà. Luoghi dove sono stati eseguiti complessivamente per quanto riguarda ospiti ed operatori che esercitano all'interno delle strutture ben 1.715 test rapidi. In un periodo caratterizzato dall'emergenza sanitaria in corso, l'Ulss 3 Serenissima è dunque entrata nelle comunità a vocazione sociale al fine di individuare, in tempi brevissimi, eventuali nuovi contagi. Un'azione condotta dagli operatori dell'azienda sanitaria e portata a termine già nell'arco della giornata di sabato, volta a fronteggiare il rischio di affetti ancora inconsapevoli da Covid-19.

In una fase in cui si comincia, seppur in modo cauto e graduale, a parlare di riaperture delle attività e di un progressivo abbandono delle restrizioni a cui i cittadini sono stati sottoposti finora, l'azienda veneziana ha preso questa decisione: verificare oltre 70 strutture socio-sanitarie nelle quattro aree territoriali, arrivando così a controllare un gran numero di soggetti tra ospiti e operatori. Non solo. Perché quella di ieri è stata l'occasione anche come chiarito dal direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima, Giuseppe Dal Ben per dar vita ad un momento di sensibilizzazione e prevenzione all'interno di alcuni contesti di per sé non facilmente raggiungibili dalla corretta informazione sull'epidemia. In altre parole per condividere, in realtà che per vocazione e necessità sono normalmente più isolate di altre, quell'insieme di buone regole necessarie per contrastare la diffusione del coronavirus. «Non soltanto quelle igieniche aggiunge Dal Ben ma anche quelle di comportamento. La nostra presenza in queste comunità è in primo luogo un segno di attenzione alle categorie deboli. Che non vanno dimenticate e alle quali va portata ogni necessaria verifica quanto alla possibile presenza del virus». Insomma, più di 1.700 i test rapidi effettuati che hanno permesso di ottenere una risposta immediata. E i cui risultati non possono che essere definiti confortanti se considerato il numero bassissimo di positività rilevata. «Al termine dei controlli spiega infatti Vanni Stangherlin, impegnato a coordinare le squadre dell'Ulss 3 Serenissima sono stati tredici i test risultati positivi. Esito che verrà ora confermato dal successivo tampone, già effettuato e in via di refertazione. Le comunità hanno accolto con grande favore la nostra disponibilità ad entrare per un controllo nei loro spazi. E la collaborazione dei responsabili delle strutture è stata fondamentale per organizzare al meglio la corretta operatività del nostro personale. Consideriamo un'operazione ben riuscita questo vasto monitoraggio». Sul fronte del quale la collaborazione tra Ulss 3 e comunità socio-sanitarie proseguirà pure nei prossimi giorni, per sottoporre a verifica quegli operatori che non erano in servizio.

Marta Gasparon

