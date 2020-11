VERSO IL WEEKEND

JESOLO Litorale ancora sorvegliato speciale per il weekend. Le previsioni meteo non sono favorevoli, ma i Comuni sono pronti a mantenere alto il livello di attenzione. La volontà è sempre quella di evitare calate di massa e assembramenti con migliaia di pendolari sulla spiaggia, come accaduto nelle scorse settimane. Le azioni avviate domenica scorsa hanno dimostrato di funzionare, tanto che la costa si è presentata deserta o quasi, con poche persone a passeggio. A Jesolo, carabinieri, polizia di Stato e polizia locale hanno effettuato diversi controlli senza riscontrare particolari problemi. Ma il rispetto delle restrizioni per evitare un aumento dei contagi continua ad essere un tema di forte attualità. Per questo i controlli verranno attuati ancora e già oggi il sindaco Valerio Zoggia incontrerà il comandante della Polizia locale per programmare le prossime attività.

«Ci saranno ancora pattugliamenti annuncia il primo cittadino e oggi verranno concordate le prossime strategie e l'impegno delle varie pattuglie. Domenica scorsa non ci sono stati problemi e la gente sembra aver recepito l'importanza di evitare spostamenti non necessari, noi comunque non abbasseremo la guardia». I controlli verranno effettuati anche nella vicina Cavallino-Treporti, al ponte sul fiume Sile e nella zona di Lio Piccolo: «È un'attività che viene svolta in sinergia spiega la sindaca, Roberta Nesto - tra la polizia locale e i carabinieri di Cavallino Treporti. I nostri agenti effettuano servizio sia a piedi che in pattuglia fino alle 20, successivamente subentrano le pattuglie dei carabinieri; certo non è facile: stiamo parlando di un territorio morfologicamente complesso, molto lungo e con una popolazione dislocata a macchia di leopardo, con zone più abitate rispetto ad altre, ma i risultati che si stanno ottenendo sono soddisfacenti». Sotto osservazione anche Punta Sabbioni dove, come riferito nei giorni scorsi, domenica un 40enne di Preganziol è stato pestato dopo aver invitato 4 persone a usare la mascherina. Colpito al volto con due pugni, l'uomo è stato aiutato da un passante. Accompagnato dagli agenti della Polizia locale al Ppi di Ca' Savio, il giorno successivo si è recato al pronto soccorso di Treviso, dove i medici gli hanno riscontrato una prognosi di 12 giorni. L'uomo ha denunciato l'accaduto ai carabinieri di Mogliano Veneto. I 4 sono stati identificati dagli agenti della Polizia locale: sono residenti nella provincia di Pordenone, arrivati a Punta Sabbioni il venerdì, prima che entrassero in vigore i limiti agli spostamenti tra regioni.

