Dopo il 67enne di Oriago e i tre sanitari contagiati a Dolo, scatta l'allerta coronavirus anche nel centro storico di Venezia: si tratta di due anziani, che non si conoscono e provenienti da sestieri diversi, che si trovavano ricoverati da giorni all'ospedale Civile in reparti differenti, Geriatria e Medicina. Mentre il 67enne di Oriago resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Padova, i tre operatori che hanno contratto il virus nell'ospedale di Dolo sono una dottoressa di Mira, un infermiere di Vigodarzere (Padova) e una impiegata del servizio di pulizie di Campolongo Maggiore. I tre sono tutti in quarantena all'ospedale di Dolo, anche se si tratta di casi asintomatici nei quali nessuno presenta i sintomi influenzali della malattia. E intanto, tra il personale ospedaliero di Dolo, la tensione è palpabile e le preoccupazioni non mancano, tanto che più di qualcuno si chiede se quei contagi fossero compresi nel classico rischio del mestiere o se si sarebbero potuti evitare con qualche accortezza in più.

Ma l'allarme coronavirus ha fatto un'altra vittima, sospendendo da oggi il carnevale con l'annullamento del gran finale del martedì grasso, come di tutte le attività e gli spettacoli in programma durante la settimana, per prevenire i rischi di ulteriori contagi.

Tamiello e altri pag. II-VII

© RIPRODUZIONE RISERVATA