NUOVI CASI

PORTOGRUARO È stata una Pasqua amara per la Residenza per anziani Francescon e per tutta la comunità di Portogruaro. Dopo il decesso, domenica, di Clara Falcier, vedova Sottil, di 80 anni, morta nonostante il ricovero in ospedale, nella giornata di Pasquetta sono mancati altri due ospiti della casa di riposo. Si tratta di Giovanni Bergamin e di Elsa Piccolo. Entrambi di famiglie molto conosciute in città, erano positivi al Covid-19, il virus che complessivamente ha causato nella struttura portogruarese la morte di ben 9 persone.

L'UOMO DEI MOBILI

Giovanni Bergamin, di 87 anni, era uno dei fratelli che hanno reso grande la storica azienda di arredamenti. Nata negli anni 30 su iniziativa del padre Alessandro Bergamin, che inizialmente si occupò della produzione e della commercializzazione di prodotti per l'agricoltura quali botti, tini, mastelli, cesti, damigiane, l'impresa si ampliò divenendo un'attività familiare gestita dagli 8 fratelli Bergamin e dal padre Alessandro. Negli anni 50, i prodotti si fecero più sofisticati e l'attività principale divenne non più la produzione ma la commercializzazione del mobile. Tra l'84 e l'85 venne realizzato a Summaga il più avveniristico magazzino centralizzato nel settore del mobile in Italia. Disegnato dal noto architetto Gino Valle, è un vero esempio di architettura industriale studiato nei libri di scuola. Dopo alcuni anni di difficoltà, a fine 2002 l'azienda Bergamin è stata acquisita da una società con a capo la famiglia Sartorello. Giovanni lascia la figlia Cristiana col genero Vittorio, nipoti e fratelli.

Elsa Piccolo era invece la mamma di Piero e Lucio Leonardelli, quest'ultimo già deputato e consigliere comunale di Forza Italia ed ex vicepresidente della società autostradale Autovie Venete. Nata il 4 gennaio 1930 a Cinto Caomaggiore, si sposò con Livio nel 1950. Oltre a Piero e Lucio ebbe un altro figlio, Maurizio, che morì a 14 anni nel 1972. Il marito, già sindaco a Fossalta di Portogruaro e presidente della Cassa Rurale San Biagio per 18 anni, morì nel 2000. Da alcuni anni Elsa soffriva di demenza senile ed è stata dapprima in casa di riposo Santa Margherita di Villanova e poi alla Francescon. «È stata moglie e madre esemplare. Ha sempre saputo superare i vari momenti difficili senza lamentarsi e cercando di non pesare mai sugli altri. In noi ha ricordato il figlio Lucio - lascia un ricordo indelebile e quello che più dispiace è non averla potuta vedere in questi ultimi due mesi, nemmeno ora che è morta sempre per questo maledetto coronavirus. Ringrazio il personale dalla Francescon per l'attenzione che ha rivolto alla mamma e per la dedizione e l'impegno che sta dimostrando in questi giorni».

SITUAZIONE CRITICA

La casa di riposo di Portogruaro, che vive una situazione di criticità dallo scorso 20 marzo e che è tra le case di riposo più colpite di tutto il territorio metropolitano di Venezia, ha lavorato con grande solerzia per affrontare le conseguenze della pandemia che ha colpito purtroppo anche parte del personale. In pochi giorni da residenza che storicamente prende in carico le cronicità si è trasformata in struttura che gestisce malattie infettive. Per consentire il potenziamento dell'assistenza da dedicare agli anziani la residenza ha assunto 13 nuovi operatori socio sanitari, una ausiliaria e un supporto al coordinamento dell'emergenza, mentre uno dei medici ha garantito la presenza per 5 ore al giorno, compresi i festivi. Al fine di consentire a tutti i lavoratori di operare in sicurezza, sono stati effettuati massicci acquisti di dispositivi di protezione individuale. L'investimento ad oggi è di oltre 40mila euro. «Siamo tutti molto addolorati e affranti. In casa di riposo - ha detto la presidente Sara Furlanetto siamo un'unica famiglia e se viene a mancare qualcuno soffriamo tutti. Noi ce la stiamo mettendo tutta per affrontare questa situazione, per tutelare i lavoratori e mettere in condizioni gli anziani di superare la malattia».

Teresa Infanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA