AEROPORTO

MESTRE Nuovi casi di Covid-19 in aeroporto: dopo quelli registrati a febbraio altri dipendenti dell'handler Aviation Service sono positivi al coronavirus. L'Azienda, però, si è limitata a chiedere agli altri lavoratori di inviare tramite whatsapp un'autocertificazione con la quale dichiarano che hanno indossato la mascherina e mantenuto la distanza di sicurezza durante il turno lavorativo. Perciò Giampietro Antonini, responsabile del sindacato Cub Venezia, ha scritto a Save (la società di gestione dell'aeroporto), Enac, prefetto, Ulss 3, assessore alla Sanità della Regione Veneto e all'Ispettorato del lavoro, chiedendo loro di intervenire per predisporre «immediatamente un sistema effettivo di prevenzione, protezione e tutela della salute nei luoghi, approntando una sorveglianza sanitaria per contrastare le fonti di rischio di contagio». Cub ricorda che a febbraio dell'anno scorso ci fu un caso di Covid-19 di un dipendente in quarantena perché positivo e con i genitori successivamente morti per coronavirus, «e non risulta che l'Azienda abbia data informativa al personale e predisposto misure adeguate come invece previsto dalle norme». Il caso attuale, invece, si è verificato tra fine dicembre e primi gennaio: un lavoratore ha segnalato di essere positivo e l'Azienda, appunto, ha chiesto agli altri di inviare l'autocertificazione. Due di loro hanno chiesto un parere ai propri medici che li hanno inviati a fare il tampone: «Uno è risultato negativo, l'altro positivo ed è a casa in quarantena in attesa di fare il secondo tampone assieme ai familiari». Antonini nella lettera all'Azienda e agli altri soggetti aggiunge che «risulta che altro personale sia in queste ore risultato positivo e che anche questo abbia provveduto autonomamente ad eseguire prelievi microbiologici. Tali dipendenti, quattro alla volta, vengono impiegati per caricare e scaricare le stive degli aerei spingendo i contenitori di notevole peso (anche 30/32 in una stiva), e quindi non possono rispettare le norme sul distanziamento; alcuni di loro, inoltre, sono stati inviati in trasferta a Bologna con un pulmino per caricare e scaricare le stive degli aerei della Dhl». L'Ulss 3 giusto ieri ha contattato il segretario Cub chiedendo i numeri di telefono dei dirigenti di Aviation Service dello Scalo di Venezia. (e.t.)

