PADOVA La prima campanella è suonata per tutti, ma la situazione è ancora in costante evoluzione. Se nelle ultime settimane c'è stata una vera corsa contro il tempo per ricavare ogni spazio possibile (e in alcuni istituti gli interventi di edilizia non sono ancora finiti), continua a tener banco anche il nodo dei banchi scolastici. In tutta la provincia di Padova quelli richiesti al governo sono 6.860 a cui si sommano 4.644 sedie. Dopo il primo importante lotto dello scorso 9 settembre, un altro carico con centinaia di arredi è atteso in provincia di Padova per venerdì. La dotazione è fornita dal Ministero dell'Istruzione e destinata a Comuni e Provincia. Per la sostituzione dei vecchi banchi biposto con nuovi banchi monoposto saranno impiegati anche i volontari della Protezione civile. Ci sono scuole che riceveranno anche 150 banchi.

Il nuovo lotto interessa complessivamente 27 istituti. A Padova parliamo sia di scuole primarie che di scuole secondarie. L'elenco comprende Donatello, San Camillo, Don Bosco, Curbastro, Volta, Valle, Duca D'Aosta, Curiel, Cornaro, Selvatico, Modigliani, Calvi e Marconi. Per quanto riguarda gli altri comuni della provincia, invece, il lotto in arrivo venerdì interesserà primarie e istituti comprensivi: Battisti di Fontaniva, Montegrappa di Galliera, Falcone Borsellino, Zanon, Galilei e Boschetti Alberti di Cadoneghe, Duca D'Aosta e Marconi di Arzergrande, Boschetti Alberti di Piove di Sacco, istituto comprensivo di Lozzo Atestino e istituti di Saletto, Santa Margherita d'Adige, Megliadino San Vitale e Casale di Scodosia.

Il piano di distribuzione è pronto e prevede per le scuole di Padova e provincia anche un terzo lotto da consegnare il 17 ottobre. I nuovi banchi monoposto saranno più piccoli rispetto a quelli che andranno a sostituire, per consentire il rispetto del distanziamento e la creazione di corsie libere in classe.

Per Giovanni Vascon, segretario generale Cisl scuola per Padova e Rovigo, «è impensabile che tutti quei vecchi banchi vengano buttati via per prendere banchi monoposto o con le rotelle. Verranno spesi molti soldi per avere qualcosa che non era fondamentale. I banchi esistenti potevano essere disposti in modo intelligente tenendo una persona per banco. Questa mi sembra una soluzione ad effetto e così i bambini mi sembrano troppo sacrificati».

Per molti presidi, indipendente dai banchi, c'è però un problema insormontabile: con le nuove normative sul distanziamento le aule sono troppo poche e quindi le classi devono turnarsi. Ecco perché ben 23 scuole superiori su 35 prevedono ancora la didattica a distanza per uno o più giorni a settimana. Asili, elementari e medie hanno risolto la maggior parte dei problemi grazie agli interventi dei Comuni che hanno potuto reperire biblioteche, sale civiche e spazi parrocchiali destinandole alle lezioni. È ben più complessa invece la situazione alle scuole superiori visto che gli stabili sono di proprietà della Provincia e il patrimonio di edifici liberi è ridotto all'osso. Per questo è stato necessario prevedere una turnazione.

Intanto, per chi fa lezione in classe, ieri è arrivato su Facebook un monito della professoressa Antonella Viola, immunologa e direttrice scientifica della Città della Speranza: «Sto sentendo di procedure assurde per sanificare quaderni, compiti, libri, matite e pennarelli. La procedura è semplice: lavatevi le mani! Tutto il resto è aria fritta. E questo vale per i quaderni tanto quanto per la matita che useremo per votare. Mascherina, amuchina e andiamo avanti!».

