CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Nuove telecamere all'imboccatura del Tronchetto a Venezia contro i pullman che tentano di non pagare la Ztl turistica. Il vero obiettivo, però, è la tassa di sbarco perché solo la tassa di soggiorno è alternativa, non lo sono la Ztl bus turistici o la maggiorazione sui biglietti Actv. Quindi tutto ciò che non è tassa di soggiorno può essere raddoppiato con la tassa di sbarco, come contributo alle spese di salvaguardia e di pulizia della città per la prima volta applicato ai visitatori giornalieri, ossia alla stragrande maggioranza dei...