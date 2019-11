CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NUOVE SFIDEBELLUNO Un marito che sbaglia a prenotare la vacanza è un marito nei guai. I dati degli esperti dicono che il settanta per cento dei viaggi viene prenotato dalle donne ed è considerato a pieno titolo tra gli acquisti d'impulso. Per diventare competitivi nel campo del turismo è quindi fondamentale dotarsi di figure specifiche: gli psicologi del turismo. Si sceglie una meta in base a cosa si può fare e non in base a quello che si può vedere. Si può vivere in un posto meraviglioso ma il turista ricorderà di aver fatto il...