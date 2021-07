Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PREVENZIONEBELLUNO Quasi 6 bellunesi su 10 risultano immuni. Per essere precisi si tratta del 56,8% della popolazione vaccinabile (dai 12 anni in su). Mentre il 66,6% (121.522 persone) ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-covid. In totale, dall'inizio della campagna vaccinale, l'Ulss Dolomiti ha somministrato oltre 216mila dosi ma rimangono scoperte ben 60.870 persone. Attualmente ci sono 7mila prenotazioni. Allo stesso tempo però,...