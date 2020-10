NUOVE REGOLE

MESTRE Domenica al Taliercio contro la Carpegna Prosciutto Pesaro ci sarà ancora la capienza di 700 posti ma l'Umana Reyer è pronta a rimborsare i biglietti in caso di cambio delle disposizioni da parte del governo. Sono ore di incertezza per il mondo sportivo. Anche la Reyer, che domani ospiterà i marchigiani per la terza giornata di A, è pronta a modifiche in corsa. Attualmente l'affluenza nei palasport è regolamentata dalle ordinanze regionali e quella della Regione Veneto, datata 2 ottobre, stabilisce che «fino al 12 ottobre compreso è autorizzato lo svolgimento delle partite dei campionati nazionali previste dai calendari federali alla presenza di pubblico nel limite massimo di 1.000 spettatori in impianti all'aperto e 700 in impianti al chiuso».

Il Dpcm del 7 ottobre non modifica il tetto di affluenza nei palasport che rischia invece di venir ritoccato al ribasso nel prossimo Dpcm del 15 ottobre. In questa data la capienza potrebbe essere ridotta a 200 persone (più gli addetti ai lavori) entrando in vigore dal weekend del 17-18 ottobre. Facendo proprie le disposizioni regionali, la Reyer domenica continuerà quindi a prevedere 700 spettatori al Taliercio e da ieri è scattata la prevendita. Fermo restando che «nel caso intervenissero nuove disposizioni, da qui alla palla a due, la società potrebbe essere impossibilitata a continuare a vendere i biglietti. I tagliandi eventualmente già acquistati saranno rimborsati». Sull'argomento è intervenuto anche il coach della Reyer Walter De Raffaele: «Viviamo alla giornata. Avere il pubblico fa parte dello spettacolo e si sta dimostrando che, con le dovute precauzioni come in Italia, si può assistere alle partite con un rischio non più alto di altre situazioni quotidiane. L'auspicio è avere sempre una parte di spettatori anche per mantenere una sorta di normalità in una situazione che normale non è».

Anche il movimento calcistico resta in attesa delle eventuali ma già temute restrizioni che il Governo potrebbe inserire nel prossimo Dpcm. Per ora dunque, stando a quanto previsto dalle ordinanze della Regione Veneto, cancelli ancora aperti in tutti gli stadi (salvo diverse indicazioni da Questure o Autorità sanitarie) fino a un massimo di mille spettatori. «Si ritiene opportuno segnalare la raccomandazione ribadita ieri dal Comitato Regionale Veneto della Figc che la società ospitante dovrà assicurare il rispetto della capienza massima autorizzata, garantendo sempre la pre-assegnazione del posto a sedere e il distanziamento di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente. Inoltre bisognerà evitare ogni forma di assembramento, misurare la temperatura all'accesso e registrare le presenze». Importante novità, nel frattempo, quella ufficializzata dalla Lega Nazionale Dilettanti per venire incontro al desiderio degli appassionati di seguire in qualche modo le proprie squadre: «In considerazione delle vigenti disposizioni emergenziali e restrizioni per l'accesso negli impianti sportivi si delibera l'adozione di un provvedimento straordinario teso a cedere alle società i diritti audiovisivi di diffusione delle rispettive gare interne ufficiali». In sostanza ogni club può organizzarsi liberamente per trasmettere le proprie partite casalinghe in live streaming, attraverso i canali social Facebook, Instagram, YouTube, MyCujoo e similari. In attesa del Dpcm del prossimo 15 ottobre rimane pure il Venezia di Serie B, per capire se anche martedì 20 col Pescara potrà aprire i cancelli dello stadio Penzo ai propri tifosi come già avvenuto contro Vicenza e Frosinone. (m.del.-g.gar.)

