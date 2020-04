Nuove disposizioni per i mercati della città che ancora non erano regolamentati. Le ordinanze sono state emanate e sono già in vigore. Il Farmer's market di Santa Marta si svolge regolarmente ogni lunedì, con orario 7-13 nella solita area, appositamente delimitata con transenne, nastri bicolori o tendiflex, e sarà composto di soli posteggi per generi alimentari (al massimo 20). Ci saranno solo due varchi differenziati, il cui controllo sarà affidato a sei operatori della Polizia locale o appartenenti al mercato (due nel varco di entrata, due in quello di uscita e due che interverranno in caso di assembramenti). Saranno ammesse un massimo di 70 persone per volta (con un unico appartenente per nucleo famigliare, salvo i ragazzi minori di 14 anni, che non saranno computati nel conto dei presenti) dotate di mascherine protettive e guanti (che saranno loro distribuite, se sprovviste, al varco di ingresso). Il mercato di Sacca Fisola sarà aperto dalle 7 alle 13 solo con posteggi per generi alimentari, al massimo 13. All'interno saranno ammesse al massimo 70 persone non contando i minori di 14 anni. In ciascun posteggio gli operatori devono essere in numero congruo a garantire il distanziamento tra loro e devono indossare mascherine che coprano naso e bocca e guanti protettivi monouso.

Aperto di lunedì anche il mercato di Campalto, dalle 7 alle 13, nell'area di via Marchesi, appositamente delimitata con transenne, nastri bicolori o tendiflex, e composto di soli posteggi per generi alimentari, nella misura massima di due. Nell'area saranno ammesse un massimo di 20 persone per volta (con un unico appartenente per nucleo famigliare, salvo i ragazzi minori di 14 anni. Per il resto, stesse regole di Venezia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA