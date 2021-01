NUOVE REGOLE

CORTINA L'assenza del pubblico penalizza gravemente i Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021, ma nel contempo semplifica alcune fasi dell'organizzazione. Saranno soprattutto la mobilità in paese e l'accesso alla conca ad essere alleggeriti di un peso, a causa della disputa delle gare a porte chiuse, senza dover convogliare ogni giorno migliaia di persone verso il traguardo di Rumerlo, oppure alla pista Druscié A, o in centro, per le cerimonie, le feste, le occasioni di incontro, nel pomeriggio e a sera, per una quindicina di giorni di seguito. Non ci sarà nulla di tutto questo. Permarrà invece la necessità di muovere, talora in breve tempo, 600 atleti, seguiti da 1.500 allenatori e tecnici, con varie mansioni, nelle squadre nazionali; si contano circa 600 persone occupate nell'informazione e nelle riprese televisive. Almeno altre mille persone ruotano attorno all'organizzazione, che deve garantire efficienza e sicurezza all'evento. Molti raggiungeranno Cortina al mattino, dai vicini paesi del Cadore e dal resto della provincia, dove pernotteranno. Un luogo di coordinamento sarà il tennis Apollonio, con i due piazzali vicini di Revis, particolarmente animati, con la adiacente palestra adibita alla refezione del personale: è uno dei motivi che hanno indotto a tenere gli studenti a casa e adottare la didattica a distanza, nelle scuole di Cortina, in quelle due settimane.

ALLEGGERIMENTO

La minore pressione sulle strade del paese ha permesso di rivedere il piano della mobilità urbana, che avrà minori restrizioni, rispetto a quelle previste inizialmente, con l'istituzione di due zone a traffico limitato, da lunedì 8 a domenica 21 febbraio. La zona rossa interessa la strada comunale che da Gilardon sale all'area delle gare; la zona gialla riguarda soprattutto la regionale 48 delle Dolomiti, sul versante destro della conca d'Ampezzo, dal centro sino a Pocol, attraverso i villaggi di Crignes, Val, Ronco, Gilardon, Lacedel, Col, sino a Pocol. La novità più rilevante è la riduzione del periodo di applicazione delle ztl, che saranno in vigore soltanto in mattinata, dalle 7 alle 11, e non sino alle 17, come si era deciso all'inizio. Il sito ufficiale dei Mondiali riporta ancora le norme più restrittive, ma sarà aggiornato. Sarà disposta anche una nuova regolamentazione di via del Castello, dall'incrocio con via Grohmann sino all'intersezione con la statale 51 di Alemagna, a Maion: sarà percorribile in salita, dalla rotonda del monumento a Dolomieu.

PIAZZALE STAZIONE

Intanto sono apparsi i primi cartelli, a segnalare gli spazi riservati all'organizzazione, in diversi punti del centro. Sarà coinvolto il piazzale della stazione, nella parte a nord, dove ci sarà la cerimonia di apertura, alle 18 di domenica 7 febbraio. Quel pomeriggio, fra le 13 e le 20, sarà interdetto il transito in direzione nord, lungo l'anello della circonvallazione, da via Roma a via Franchetti, a viale Marconi. Ci sarà una viabilità alternativa, lungo via Faloria, via Pralongo e Pecol per chi deve salire ad Alverà e al passo Tre Croci; per Pierosà e Verocai, per chi scende verso il centro. Nelle settimane passate che vive e lavora nelle ztl ha inviato le richieste di rilascio del pass per le auto, oltre duemila già raccolte. Dalla prossima settimana comincerà la distribuzione, con modalità diverse per le due tipologie. Per agevolare chi non ha potuto o saputo accedere alla piattaforma informatica, sarà comunque possibile compilare un modulo cartaceo, allo sportello. Si terrà conto delle esigenze di ogni nucleo familiare e azienda, ricordando comunque che il lasciapassare serve soltanto per entrare nella zona a traffico limitato, mentre l'uscita è libera. La riduzione dell'orario di chiusura a poche ore al mattino agevolerà notevolmente cittadini e lavoratori. Fra le disposizioni dell'amministrazione comunale, per quelle due settimane dei Mondiali, c'è la gratuità del servizio di trasporto pubblico urbano, un incentivo a non usare l'auto.

Marco Dibona

