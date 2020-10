NUOVE REGOLE

BELLUNO Temevano il peggio, invece il nuovo Dpcm non fa poi così paura. Ora però per i baristi bellunesi il prossimo futuro è appeso alle decisioni del sindaco Jacopo Massaro. Se il Comune farà chiudere alcune vie e piazze alle 21, allora sì che sarà un problema. Quindi si lavora e si resta in attesa. Ieri pomeriggio molti avevano già attaccato alla vetrina esterna l'informativa distribuita da Ascom e l'avevano completata con il numero complessivo di posti a sedere nel locale, come previsto dalle nuove misure varate dal Governo Conte. Ad ogni modo, anche potendo chiudere a mezzanotte e anche sistemata la questione delle distanze tra i tavoli, i conti faticano a tornare.

POCHI CLIENTI

Perché ci sono pomeriggi in cui lungo il liston il passaggio è davvero scarso, gli scontrini staccati sono pochi e si vede la netta differenza rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Anche senza lockdown i bellunesi escono meno di casa. Massimo Barel della Caffetteria Goppion di piazza dei Martiri non si lamenta troppo, ma ammette che un po' di inquietudine c'è. «Se la piazza viene considerata zona rossa commenta da dietro il bancone, mentre prepara un espresso -, allora questo sì è un problema. La gente si sposterebbe da una zona all'altra, creando davvero degli assembramenti. Ad ogni modo già così il lavoro non è più quello di un tempo». E non potrà che peggiorare perché con lo smart working portato al 75% le pause pranzo al bar saranno sempre meno. E poi i posti a sedere limitati all'esterno che impongono di attrezzare le terrazze con funghi e lampade elettriche con conseguente impennata delle bollette quantificabile attorno al +30%. Ecco, a sentir parlare i gestori dei locali della città non è il Dpcm annunciato domenica a pesare, ma la somma delle norme e dei paletti degli ultimi mesi. «Non è che sia cambiato poi molto, noi abbiamo sempre chiuso per mezzanotte osserva infatti Ivana Mosena dell'Artenoteca di via Mezzaterra -. Non ci spaventa nulla del Dpcm, da noi assembramenti zero e le persone hanno preso l'abitudine di telefonare per prenotare il tavolo. All'esterno metterò delle lampade per scaldare e così risolvo il problema del freddo». Così anche in via Jacopo Tasso, all'Insolita Storia di Giuliana e Romana. «Ci attendavamo il peggio, così è del tutto fattibile, abbiamo sempre chiuso alle 21.30 noi e i distanziamenti all'interno ci sono da tanti mesi», spiegano.

IN PALESTRA

Non va altrettanto bene, pare, alle palestre. Perché la fumosità del Dpcm rispetto alla richiesta di mettersi in regola entro una settimana sembra stia mandando nel panico il settore. Non si capisce cosa occorra ancora fare e se i controlli puniranno, alla fine, tutti. «Le imprese artigiane hanno sempre rispettato i protocolli e le linee guida anti-Covid. Adesso si operi una distinzione netta tra chi è in regola e chi no, lasciando lavorare coloro che possono farlo», è il primo commento di Confartigianato Belluno al nuovo Dpcm firmato dal premier Conte. Un decreto che prevede ulteriori strette, soprattutto per quanto riguarda palestre e centri sportivi, che hanno una settimana per adeguarsi. «È inaccettabile - afferma Lorenzo Battistel, titolare della palestra Miros e presidente di mestiere della categoria fitness -. Il 20 maggio scorso con l'ordinanza 64 la Regione Veneto ha accolto il Dpcm che imponeva alle attività di riaprire soltanto a fronte di una procedura specifica anti-Covid. Significa che chi ha riaperto l'ha fatto a fronte di misure stringenti. Come settore fitness di Confartigianato Belluno, poi, abbiamo predisposto un protocollo dettagliatissimo che è stato preso come modello anche per i controlli e in altre realtà d'Italia. Credo sia doveroso, in questa situazione, cominciare a fare un po' di ordine nella giungla di palestre e centri sportivi: chi ha i requisiti per lavorare, continui a farlo; gli altri chiudano».

Alessia Trentin

