NUOVE REGOLE

BELLUNO Sarà un pranzo di Natale senza famigliari, per gli ospiti delle case di riposo della provincia. E non si tratta di scelte, di maggior o minor rigore tra una rsa e l'altra, a dettare la linea da seguire è stata l'ultima ordinanza del governatore del Veneto, quella del 17 dicembre. Le direttive sono state recepite dalle strutture del territorio che hanno subito cambiato la loro organizzazione e messo al corrente i famigliari: anche per quest'anno gli anziani non potranno uscire e tornare a casa dalla famiglia e nipoti e figli non potranno entrare, a loro volta, per pranzare con gli ospiti. Le visite saranno possibili solo se in possesso del super green pass e d'ora in avanti, fino a nuove misure, non sarà possibile per i minori di 12 anni vedere i nonni e gli zii. Per chi ha più di 12 anni ma è minorenne, la visita è consentita ma solo se in possesso del green pass rafforzato.

QUESTIONE DI PRUDENZA

Il momento è grave, i contagi sono in risalita e la zona arancione è vicina, occorre prudenza. Presidenti e direttori delle strutture, d'altra parte, non hanno nulla da ridire e sono pronti ad applicare le disposizioni. «Noi manteniamo un'apertura leggermente ridotta nelle giornate del 25 dicembre, dell'1, del 2 e del 6 gennaio spiega Paolo Piazza, direttore generale di Sersa, la comunale che gestisce la casa di riposo Maria Gaggia Lante a Belluno -, ovvero apertura tutte le mattine con due visite per nucleo e sospensione, poi, nel pomeriggio. Al momento ci sono 5 nuclei attivi, per cui si parla di complessive 10 visite. Di solito sono 5 6 al giorno per nucleo». Escluse le quattro giornate, il resto delle prossime settimane resta invariato, con possibilità di visitare il proprio caro per 45 minuti, in un luogo dedicato fuori dal nucleo. «Da maggio in poi prosegue Piazza le visite sono state organizzate così: 5 6 al giorno a nucleo, 200 in tutto a settimana in luoghi dedicati e così resterà anche durante le festività, salvo i giorni indicati. Non abbiamo positivi in struttura, ma il momento è delicato e lo abbiamo comunicato ai famigliari».

L'AGGIORNAMENTO

Ieri informazioni a riguardo sono state pubblicate anche nella pagina Facebook della struttura, in un lungo post di aggiornamento sulle nuove disposizioni. «Per ora, nonostante l'aggravarsi della situazione e dopo aver valutato attentamente i rischi, non abbiamo ritenuto di modificare ulteriormente le modalità di esecuzione delle visite - si legge -, soprattutto per mantenere aperto quel contatto che abbiamo conquistato nei mesi scorsi. Continueremo a monitorare gli eventi e l'evoluzione dei contagi, specie a livello provinciale, sperando di non dover applicare ulteriori restrizioni. A tutti voi va il ringraziamento per la collaborazione e disponibilità che state dimostrando in questo tempo complicato». Intanto il 16 dicembre grazie all'aiuto dei vigili del fuoco è stato allestito il grande albero esterno alla struttura e il 24 è prevista la messa; non tutti gli ospiti potranno partecipare alla cerimonia, però, chi sarà costretto a restare nel proprio nucleo potrà ascoltare in filo diffusione. Anche l'Asca ha già provveduto a inviare una lettera alle famiglie per informarle su come comportarsi e come visitare il parente nei prossimi giorni e così le altre rsa del territorio.

A LAMON

«Sono periodi difficili commenta Donatella Boldo, presidente rsa di Lamon -, prima la vita dei nostri anziani in struttura era scandita da attività quotidiane, oggi questo non è più possibile perché vanno evitati anche i contratti tra loro e naturalmente l'umore ne risente. Alla lunga, lo vediamo, sono meno stimolati e reattivi, si appisolano. La casa di riposo offre tutti i servizi possibili, ma naturalmente se poi per motivi esterni viene a mancare il contatto con gli affetti, per gli ospiti è dura e lo è anche per noi che viviamo la struttura».

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA



