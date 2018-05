CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NUOVE PROVEVENEZIA Un anno fa una denuncia dell'Ascom Confcommercio Venezia investì l'Autorità garante per la concorrenza e aveva proprio come oggetto il comportamento di certi portieri d'albergo che facevano il bello e il cattivo tempo e indirizzavano i clienti dove volevano. L'Antitrust, per la cronaca, rispose in modo pilatesco, lavandosene le mani: L'Autorità ha valutato i fatti denunciati e le loro possibili implicazioni rilevanti dal punto di vista della tutela della concorrenza e ha riscontrato che tali fatti esulano dall'ambito...