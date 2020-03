NUOVE PRODUZIONI

VENEZIA In queste ultime settimane abbiamo sentito spesso parlare di grandi nomi della moda e aziende di abbigliamento e accessori, mettere in campo iniziative di solidarietà dedicate a chi combatte contro il coronavirus. Armani, Valentino, Gucci, Ferragamo, Fendi insieme a grandi e piccole maison nostrane, hanno scelto, oltre alle donazioni in denaro, di convertire le loro attività e i loro laboratori per la produzione di mascherine e altri prodotti per il personale sanitario. Tutti hanno messo a disposizione la loro forza imprenditoriale per dare un aiuto. Prada in particolare ha aderito a un'iniziativa, su richiesta della Regione Toscana, avviando la produzione di 80mila camici e 110mila mascherine da destinare al personale sanitario. Tutti gli articoli sono prodotti nell'unico stabilimento del gruppo rimasto attivo proprio per questa produzione straordinaria, ma anche da una rete di fornitori esterni sul territorio italiano.

Tra questi fornitori esterni c'è anche una piccola ma tenace azienda del miranese che ha accolto questa importante sfida. «Quando abbiamo ricevuto la proposta da Mode System di Saletto (Padova) che collabora con Prada, non ci siamo nemmeno chieste quanto ci avremmo guadagnato. Ho parlato alla mia squadra di ragazze e tutte hanno aderito con grande entusiasmo e senso del dovere. Ai soldi penseremo dopo«. Con queste parole Sara Minto, giovane imprenditrice tessile di Mirano, ha raccontato come la sua azienda Confezioni Orchidea abbia iniziato la produzione di mascherine e camici monouso destinati alla protezione degli operatori sanitari. I camici sono realizzati in tessuto non tessuto (Tnt) il cui uso è indicato dalla Regione Toscana. Confezioni Orchidea, con un team tutto al femminile, si è messa a disposizione della propria comunità senza esitazione. «Questo è il modo con cui anche noi piccoli artigiani tessili possiamo fare la nostra parte, e soprattutto dimostrare che il nostro lavoro in Italia vale molto. Chissà che attraverso il nostro impegno non si possa lanciare un messaggio ai grandi della moda perché investano di più nei piccoli laboratori del territorio. Speriamo che anche la moda si ricordi di noi quando tutto questo sarà finito.

Anna Cugini

