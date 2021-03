PREVENZIONE

VENEZIA Nuove misure di sicurezza per i mercati in tutta la città. Con l'allerta rossa, la loro funzionalità è ridotta alla vendita di soli generi alimentari e di prodotti agricoli e florovivaistici, mentre tutto il resto rimane chiuso. Ieri in Comune è stata adottata un'ordinanza che disciplina l'organizzazione delle varie aree mercatali di modo da contrastare al massimo il rischio di contagio da Covid. Nello specifico, la Polizia locale è autorizzata a ricollocare i banchi di vendita in modo da favorire la concentrazione delle attività garantendo contestualmente un'adeguata viabilità pedonale funzionale al mantenimento del distanziamento sociale tra i clienti e gli stessi operatori commerciali. Allo stesso modo, in ciascun posteggio, anche gli operatori devono essere in numero congruo a garantire la distanza tra loro e devono indossare non solo le mascherine, a copertura di naso e bocca, ma anche i guanti protettivi monouso. L'accesso al mercato è consentito a un solo componente per nucleo familiare, eventualmente accompagnato da un minore di 14 anni, gli altri devono attendere fuori. L'ordinanza, emessa dal comandante della Polizia locale Marco Agostini, di concerto con il direttore della Direzione comunale Servizi al cittadino e imprese Stefania Battaggia, prevede inoltre che prima dell'inizio delle operazioni di vendita, ogni operatore dovrà porre a terra segnaletica per tenere distanziati i clienti dal banco e fra loro, nel rispetto dei principi del distanziamento sociale, ed eventualmente dovrà comunicare con immediatezza alla Polizia locale la formazione di assembramenti. Se ciò dovesse verificarsi, gli agenti potranno limitare temporaneamente l'accesso all'area di vendita, mentre il mancato rispetto delle prescrizioni impartite comporterà la sospensione immediata dell'attività mercatale quale misura di presidio igienico-sanitaria. L'ordinanza ricalca nei suoi principi fondamentali quelle che erano state emesse nella primavera dello scorso anno, in pieno lockdown.

«Raccomando vivamente alla clientela di rispettare scrupolosamente tutte le regole anti-contagio per l'accesso alle aree mercatali: in particolare l'uso della mascherina nonché l'accesso ad un solo componente per nucleo familiare», sottolinea l'assessore al Commercio Sebastiano Costalonga.

