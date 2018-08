Nuove imprese? I giovani tornano all'antico: la terra è nelle loro mani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TENDENZABELLUNO Il fenomeno è in atto da tempo, ma i numeri ora lo confermano. Cresce il numero dei giovani che tornano all'agricoltura. La scelta è quasi obbligata per i ragazzi. Non riescono a entrare nel mercato del lavoro. Quando decidono di avventurarsi in imprese di settori diversi si ritrovano in difficoltà a tenere il passo del mercato (per non parlare delle costruzioni, dove l'emorragia non si ferma gli ultimi dati in provincia davano 67 imprese in meno). Il commercio ormai non è più nemmeno un'ipotesi (sono 53 in meno le sedi...