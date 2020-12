NUOVE DISPOSIZIONI

MESTRE È prevalsa la linea soft. Nella giornata che ha visto il debutto del mini-lockdown introdotto dall'ordinanza Zaia, con il divieto di spostamento fra comuni, si è scelto di fare affidamento più sul senso di responsabilità dei cittadini che sulla repressione. Questo non vuol dire che ieri, dopo le 14, i controlli delle forze dell'ordine non ci siano stati. Anzi. La prefettura è stata chiara: intensificare la presenza delle pattuglie su tutto il territorio provinciale presidiando in particolare le arterie in ingresso ai grossi centri urbani. Un servizio coordinato fra polizia, carabinieri, finanza e vigili urbani. Troppo presto per un bilancio sul fronte di eventuali sanzioni. Di certo risulta l'assenza di criticità o di assembramenti o assalti per lo shopping fuori porta. Sia in terraferma che in centro storico l'afflusso ai negozi si è rivelato costante ma fluido. Scongiurate le resse dello scorso fine settimana. Si temeva infatti l'arrivo massiccio in laguna in mattinata che non c'è stato. Evidentemente a fare deterrente più che il timore di eventuali multe è il drammatico bilancio dell'emergenza sanitaria dato dai numeri record di contagi e di vittime.

LE RICHIESTE

Fin dalle prime ore, complice la bella giornata, il centralino della polizia locale di Venezia è stato bersagliato di chiamate per ottenere chiarimenti sulle nuove regole introdotte dal presidente della Regione per contenere la diffusione del virus. A non essere stato molto compresa era la norma che potremmo definire del rientro a casa: nel senso che il ritorno alla propria abitazione è possibile anche dopo le 14, ma entro le 22. Perché l'obbligo non superare i confini comunali vale in uscita: se abito a Mira non posso andare a Dolo dopo le 14, ma se a Dolo sono arrivato a mezzogiorno, posso tornare a Mira quando voglio, salvo rispettare il limite imposto dal coprifuoco. Lungo la Castellana, sulla Miranese, sulla Triestina, in tangenziale, sulla Romea: queste le direttrici presidiate in particolare dalle pattuglie interforze. Non veri e propri posti di controllo, ma quasi.

IL COMANDANTE

«Da domani saremo in grado di programmare servizi più mirati, perché avremo avuto il tempo di studiare il testo del decreto governativo per chiarire come interagisce con l'ordinanza Zaia» spiega Marco Agostini, comandante della polizia locale veneziana. Cita fra gli altri il nodo estetiste: «Per la Regione è possibile lo spostamento per il governo no. In ogni caso - continua Agostini - facciamo affidamento sul senso di responsabilità dei cittadini e in generale sul buon senso di ognuno. Se dovessi fermare ogni veicolo, faccio un esempio, proveniente da Spinea si formerebbe una coda di macchine infinita. La ratio della misura non è questa. Bensì quella di evitare affollamenti e assembramenti». Tutto tranquillo anche nel Clodiense, nel Miranese, in Riviera e nel Veneto Orientale.

TRENI E AUTOSTRADA

Il fuggi-fuggi verso altre regioni con il sovraffollamento dei treni nelle stazioni di Venezia e Mestre non si è verificato, come confermato dalla Polfer che non ha registrato picchi di passeggeri. Anche in autostrada, secondo le rilevazioni della Polstrada, il traffico non ha subito variazioni significative, tranne in mattinata una discreta intensificazione del flusso in direzione delle località montane: con ogni probabilità veneziani con seconda casa nel bellunese che hanno deciso di trasferirsi per il weekend o addirittura per l'intera settimana del Natale. Il provvedimento regionale, che si fatto istituisce zona arancione light, non vieta infatti di raggiungere le dimore di vacanza o gli hotel.

Monica Andolfatto

