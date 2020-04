LA SITUAZIONE

PORDENONE Nella giornata di ieri sono tornati a crescere i numeri relativi alle persone contagiate sia a livello regionale (72 i nuovi positivi rispetto ai 24 del giorno prima) che a Pordenone (si passa da 419 a 423). Fortunatamente aumenta anche il numero dei guariti: da 683 a 730 in regione, da 96 a 107 a Pordenone. La giornata di ieri inoltre ha fatto registrare in regione altri cinque decessi, complessivamente le vittime di Covid-19 ora sono 217, 43 nel Friuli Occidentale. E si aggrava purtroppo il numero degli anziani che sono stati vinti dalla malattia nella casa di riposo di Castions di Zoppola. Che ieri ha perso un altro dei sui ospiti.

LA VITTIMA

Giuseppe Rorai aveva 80 anni. Originario di Fiume Veneto era ospite della casa Micoli-Toscano da circa tre anni. Alcuni giorni prima di Pasqua era stato riscontrato positivo al tampone ed era stato ricoverato nel reparto della Medicina-Covid dell'ospedale di Pordenone. Le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi giorni, fino a ieri mattina quando il suo cuore si è fermato. Sale così a dodici la drammatica conta dei nonni della casa di riposo di Castions che non ce l'hanno fatta a vincere la loro battaglia contro il virus. Ma proprio dal centro per anziani di Zoppola in serata è arrivata una buona notizia: oggi arriverà un medico volontario, mandato dal dipartimento della Protezione civile nazionale, proprio per supportare l'équipe medico-infermieristica che già da giorni sta operando sotto il coordinamento di un altro dottore volontario l'ex primario della Medicina di Pordenone Pietro Casarin.

SITUAZIONE DRAMMATICA

La situazione alla Micoli-Toscano è sempre più grave. Ieri dopo ulteriori tamponi si sono riscontrati 13 nuovi casi di positività al coronavirus tra gli anziani. Il numero degli ospiti contagiati che si trovano nella casa è di 37, tredici sono invece gli ospiti ricoverati in ospedale. Si è fermato per fortuna a nove il numero degli operatori socio-sanitari che sono contagiati e che si trovano a casa in isolamento. Ieri con il supporto dei medici del Dipartimento di prevenzione dell'Asfo nel secondo piano della struttura è stata creata una seconda zona rossa: ai 24 posti letto allestiti in precedenza se ne sono aggiunti 13 per ospitare i nuovi contagiati. Il secondo piano dell'edificio si è trasformato in una sorta di reparto Covid (separato e sigillato dal piano inferiore dove si trovano tutti gli altri ospiti) con le zone filtro e le aree protette. «Una situazione racconta non senza commozione la sindaca di Zoppola, Francesca Papais davvero drammatica. Ma per fortuna si è riusciti, con il personale coordinato dal dottor Casarin, a creare due situazioni completamente separate in modo da proteggere gli ospiti non infetti. Inoltre, domani (oggi, ndr) arriverà un medico volontario inviato dalla Protezione civile nazionale che darà un ulteriore importante contributo». Nel frattempo è fortunatamente rientrata la situazione di allerta nella casa di riposo di San Vito: da una decina di giorni nessun caso positivo. «Così come ha spiegato ieri Antonio Gabrielli, responsabile delle case di riposo per l'Azienda sanitaria non ci sono casi di contagio nelle altre sedici case di riposo del territorio provinciale. Complessivamente le strutture convenzionate sono 17 per un totale di 1.850 posti letto. Siamo in contatto quotidiano aggiunge il medico della direzione dell'Asfo - con tutte le strutture e i loro direttori per gestire le situazioni con la maggiore sicurezza possibile».

SECONDA MEDICINA

Nell'ospedale di Pordenone, intanto, ieri sono proseguiti i rilievi con l'effettuazione dei tamponi al personale della Seconda Medica, il reparto infettato da un ingresso non chiaro di un paziente positivo sul quale l'Azienda, per fare chiarezza, ha aperto un'inchiesta interna. Fortunatamente gli esiti dei test sul personale del reparto resi noti ieri sono tutti negativi. Nel frattempo il reparto resta chiuso: i dieci pazienti positivi sono stati trasferiti nel reparto Covid della Terza medica. Mentre la Medicina è di fatto traslocata nel padiglione B: negli spazi lasciati liberi dalla Pneumologia (che ora ha solo tre pazienti) sono stati sistemati 25 posti letto per accogliere pazienti no-Covid.

