IL PUNTO SUI LAVORI

PORDENONE Il cantiere del nuovo ospedale sta procedendo secondo i tempi previsti. Dopo il rallentamento dovuto al lockdown della primavera scorsa. Iniziati nel 2017, la stima aggiornata della fine dei lavori a per il maggio del 2022. Secondo le attuali previsioni ci vorrà poi un ulteriore anno per l'attivazione sanitaria del futuro ospedale, cioé gli arredi e in particolare la parte relativa all'attrezzaggio tecnologico. Nel maggio del 2023 il nuovo ospedale sarà dunque operativo. Mentre per quanto riguarda la cittadella della salute - come la direzione Asfo aveva annunciato già qualche settimana fa - l'avvio dell'operatività è previsto per il mese di settembre di quest'anno. Ieri mattina il direttore generale dell'Azienda sanitaria Friuli occidentale Joseph Polimeni - alla presenza dell'intera direzione strategica e dell'area tecnica che sta seguendo i lavoro, oltre che del vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi - ha voluto fare il punto sulla situazione sull'avanzamento dei lavori. «L'avanzamento - ha informato il direttore generale Polimeni - è circa al 60 per cento dell'opera. La spesa già effettuata è di circa 94 milioni sui 150 previsti della struttura». Mentre l'investimento complessivo dell'opera - con la cittadella è di circa 227 milioni. Oltre ai 50 milioni stanziati dalla giunta Fedriga l'anno scorso che saranno destinato alla tecnologia. E proprio sulla fase del cosiddetto attrezzaggio - come è stato ribadito ieri - i prossimi due anni saranno strategici anche sul fronte degli appalti e dei rapporti con l'Azienda centrale regionale.

NUOVA LOGISTICA

«La realizzazione di un'opera importante come un nuovo ospedale - ha sottolineato Polimeni - è sempre una grande occasione anche per il territorio. Da un punto di vista dell'assetto ospedaliero ci sarà una nuova house, intesa come la casa struttura, e una nuova home, coé una nuova organizzazione. E uno dei vantaggi, anche per tutto il personale e le dinamiche del lavoro, è legato al fatto che il numero di posti letto sarà distribuito in una superficie più compatta». E rispetto al numero di posti letto sono stati forniti i numeri esatti: i nuovi padiglioni ospiteranno 588 posti, rispetto agli attuali 522. Inoltre altri 50 posti potranno essere ricavati in caso di emergenza nelle stanze programmate per un solo letto. Con un totale di 116 posti letto in più rispetto agli attuali. E una risposta ad alcune polemiche, sia sulla dimensione del futuro ospedale che sulla previsione della Risonanza magnetica, non è tardata. Anche il sindaco Alessandro Ciriani nei giorni scorsi era intervenuto su questi due aspetti. «Oggi - ha detto Polimeni la Risonanza magnetica è saturata solo al 47 per cento della potenzialità. Nel nuovo ospedale c'è lo spazio anche per una seconda macchina, ma sarà da valutare quanto viene utilizzata la prima e capire se eventualmente procedere con investimenti in quella direzione». Anche il direttore Polimeni - senza entrare nel merito delle soluzioni allo studio - ha voluto sottolineare la necessità di intervenire nella fascia delle cure intermedie e nella risposta di posti letto semi-residenziali. Rispetto al destino dell'ospedale attuale, quando sarà operativo quello nuovo, è stato spiegato che nel padiglione C (le attuali Medicine) troveranno posto anche il laboratorio analisi, 20 letti di riabilitazione intensiva, centrale tecnologica. L'adeguamento è stato già deciso e finanziato. Mentre sul destino dei padiglioni A e B ancora non c'è certezza: una delle ipotesi è di ricavarne proprio i posti letto delle cure intermedie.

