Trovata la sede e le risorse per la casa temporanea degli alunni della scuola secondaria di primo grado M. Davanzo' di Ampezzo. Si tratta del centro di aggregazione giovanile comunale che grazie a circa 50 mila euro stanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, potrà essere riqualificato per accogliere gli studenti, attualmente orfani del loro istituto, chiuso a sorpresa nel 2019 dopo la sofferta ma necessaria decisione dell'amministrazione comunale causa inagibilità per vulnerabilità sismica. Ieri la Giunta, su proposta dell'assessore alle Autonomie locali Roberti, ha assegnato al Comune 48.800 euro a sostegno delle spese necessarie per adibire l'edificio comunale a sede provvisoria della scuola media, a seguito appunto del trasferimento dall'altro immobile. Con le risorse verranno effettuate opere di manutenzione straordinaria per allestimento della rete informatica dedicata, l'adeguamento di impianti tecnologici e sanitari, il ripristino di finiture e tinteggiature. La legge regionale 18/2015 autorizza la Regione a stanziare un fondo per il concorso agli oneri dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile.

