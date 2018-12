Nuova rotatoria, cantiere al via

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOROVIGO Nuovo passo avanti per la rotatoria sulla Regionale Rovigo-Adria, con il primo atto ufficiale che dà il via ai primi interventi preliminari. Per ora si spostano i tubi. Ieri, infatti, è stata firmata la determina con la quale viene formalmente affidato ad Acquevenete l'intervento di spostamento e adeguamento condotte idriche nell'ambito del progetto per il nuovo assetto dell'incrocio pericoloso fra viale Tre Martiri o via Porta Mare che dir si voglia, e via Ippolito Nievo e viale dei Mille, le due direttrici che portano...