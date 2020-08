Ancora violenza a Jesolo. La scorsa notte, in piazza Mazzini, si è registrata una nuova rissa tra giovani. Tra i coinvolti c'è anche un gruppo di trentenni altoatesini, tutti già identificati, compreso un ragazzo finito in ospedale con una prognosi di 30 giorni, a quanto pare protagonisti di due scontri, avvenuti nella stessa notte e sempre in piazza Mazzini. «Abbiamo superato il limite. Richiederemo il risarcimento per il danno d'immagine. Sicuramente chiederemo più controlli». Così il sindaco Valerio Zoggia che venerdì aveva scritto a Prefetto e Questore dichiarando la propria preoccupazione per il fatto che molti giovani, vista la chiusura delle discoteche, si potessero riversare su piazza Mazzini, rendendo esplosiva la situazione in questa zona della città. E Alberto Teso di Confcommercio mette in discussione l'ordinanza anti-alcol del Comune: «Non è servita a nulla, la rissa c'è stata comunque». Alta tensione anche a Bibione, dove un 14enne di Oderzo, la notte di Ferragosto, è stato minacciato sulla spiaggia con un coltello da quattro ragazzi di poco più grandi di lui. È stato rapinato dello zaino che conteneva pochi spiccioli e i documenti.

