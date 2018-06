«Nuova proposta contro i populismi Silvio faccia il regista della rinascita»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Quello di Imperia non è un modello che si possa esportare sic et simpliciter. Ma Claudio Scajola, che sostenuto da liste civiche è stato eletto sindaco battendo lo sfidante del centrodestra sponsorizzato da Giovanni Toti, crede che i moderati che non vogliono subire la trazione leghista possano ricavare una lezione dalla sua esperienza.Non crede, piuttosto, che si tratti banalmente di un'eccezione?«Il dato delle amministrative è diversissimo da quello delle Politiche. Allora il M5s aveva preso il 30%, il 10 giugno il 5,5%. La Lega che...