IL CASOVENEZIA In tre mesi un solo assessore della Giunta Brugnaro ha utilizzato il motoscafo di servizio per 148 volte. Più di tutti i suoi colleghi messi insieme. Ora il consigliere comunale di Terra e acqua, Marco Gasparinetti, chiede chiarimenti. L'interrogazione, rivolta per competenza all'assessore Paola Mar, prende le mosse dall'analisi dei quaderni di bordo dei tre (poi due) motoscafi in servizio tra maggio e agosto, chiesto con un...