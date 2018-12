Nuova linea del tram pronta a Natale 2022

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAPADOVA La data della prima corsa è stata fissata. Alla fine del 2022, quindi, si potrà andare in tram dalla Stazione a Voltabarozzo. Ma l'anno decisivo per la nuova linea del serpentone blu sarà il prossimo, in quanto progetti, finanziamento e appalti sono già stati incasellati nel cronoprogramma. A illustrare tutte le scadenze propedeutiche alla realizzazione è stato Arturo Lorenzoni, vicesindaco e titolare della delega alla Mobilità, il quale è partito dalla decisione presa ieri dal consiglio comunale di conferire ad Aps...