Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NUOVA GENERAZIONEMESTRE Sono la comunità più numerosa in città e, con ogni probabilità, continueranno a esserlo. «Nel 2021 finora - spiega Kamrul Syed, portavoce della comunità bengalese di via Piave - sono nati più di 300 bambini». Il rapporto della Fondazione Moressa dice che sono più di 7mila: praticamente un cittadino straniero su cinque, a Venezia, proviene dal Bangladesh. A differenze di altre etnie, peraltro, i bengalesi non...