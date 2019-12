Nuova frana a Fanna, allerta per i corsi d'acqua

Dopo la frana di sabato pomeriggio a Casiacco di Vito d'Asio ieri mattina un altro importante smottamento ha portato alla chiusura della strada per a località Sottila a Fanna. La frana si è verificata nel corso della notte: di prima mattina l'intervento dei vigili del fuoco di Maniago e la chiusura immediata della strada. Per raggiungere la località in Comune di Fanna è ora necessario - fino alla messa in sicurezza - fare il giro per Cavasso Nuovo. È invece previsto per oggi - come ha confermato ieri sera il sindaco di Vito d'Asio Piero Gerometta - il sopralluogo nell'area della frana che si è verificata sabato a Casiacco, in val d'Arzino. Una famiglia di cinque persone - mamma, papà e tre figliolette - è stata evacuata e non potrà rientrare nella propria abitazione finché la situazione non sarà ripristinata e messa in sicurezza. Nel frattempo la famiglia è ospitata da parenti. Intanto, ieri il maltempo - anche se fino al primo pomeriggio in buona parte della provincia è continuato a piovere - ha dato una tregua. E per oggi è previsto un netto miglioramento. Qualche timore - nella notte tra sabato e domenica - era emerso a causa del rigonfiamento dei fiumi. A Pordenone, già in tarda mattinata, la piena del Noncello era passata. Nelle ore precedenti il Comune aveva mobilitato le squadre della Protezione civile in particolare per l'azionamento delle idrovore nella zona di Vallenoncello. Monitorata l'area del parcheggio Marcolin ma fortunatamente non è stata necessaria la chiusura delle prime corsie. Emergenza anche per altri corsi d'acqua minori nel pasianese e nell'azzanese. In serata l'emergenza è rientrata e nei corsi d'acqua è cominciata a calare la portata.

