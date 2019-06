Nuova ferrovia: parte la fase uno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TRASPORTO DEL FUTUROBELLUNO «La Regione non ha rinunciato al Treno delle Dolomiti». Elisa De Berti, assessore regionale alle Infrastrutture, lo ha ribadito più volte e lo aveva fatto capire anche domenica, a Calalzo, in occasione della riapertura della linea che da Ponte nelle Alpi porta fino al Cadore, affermando che «forse il treno interessa solo a noi», una stoccata agli assenti - sindaci esclusi - alla festa calaltina.L'INPUTSolo parole? Sembra di no, perché la Regione Veneto ha dato avvio all'iter per la progettazione del Treno...