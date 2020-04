NUOVA EMERGENZA

FIESSO D'ARTICO C'è un nuovo epicentro nella diffusione del coronavirus in provincia: è la casa di riposo La Salute di Fiesso d'Artico, in Riviera del Brenta, dove ieri è morta Maria Luisa Zardin, 85 anni, che è la quarta vittima del Covid-19 in quanto nel mese di marzo altri tre ospiti della struttura, positivi al virus, erano deceduti.

E l'esito dei tamponi, arrivato ieri, ha stabilito che nella struttura sono 63 le persone positive al virus. Si tratta innanzitutto di 41 anziani ospiti (su un totale di 106), quattro dei quali hanno sintomi importanti, mentre gli altri sono tutti asintomatici o comunque in buone condizioni di salute. E di un alto numero di operatori sanitari: tra il personale della residenza La Salute ci sono 22 positivi, tra infermieri e operatori socio-sanitari, ovviamente tutti a casa in quarantena. Gli ospiti presenti nella struttura, in via Pioghella, al momento sono 98, e dal conto sono escluse 8 persone in condizioni più gravi che sono state ricoverate in ospedale.

Come si diceva, nel mese di marzo ci sono stati 5 decessi, e se in due casi il tampone era risultato negativo, negli altri tre si trattava di anziani contagiati dal virus, che come quasi sempre è venuto ad aggravare patologie già esistenti.

La struttura si è subito mobilitata per isolare i positivi e mettere in atto tutte le precauzioni per evitare ulteriori contagi. Anche la Regione si è attivata subito e in poche ore ha fatto arrivare tutti i dispositivi di protezione. «Dall'inizio dell'emergenza siamo subito stati supportati dall'Ulss 3 e dalla Regione riferisce Alberto Toneatto, amministratore dell'ente gestore - ci hanno affiancati nella gestione interna per il contenimento del virus ed è intervenuta l'unità di crisi con i medici e per l'organizzazione ottimale degli spazi per la sicurezza di tutti. L'Ulss3 è molto presente non solo in senso protocollare ma anche nel reperimento del personale per sostituire chi è in quarantena. Vorrei elogiare i nostri lavoratori, una cinquantina, che si sono dimostrati molto disponibili in una situazione come questa». La casa di riposo chiede di avere pazienza ai famigliari che vogliono contatti diretti con i loro cari, e assicura che si sta organizzando per attivare delle comunicazioni il prima possibile.

«Pensavamo di non avere casi di Covid fino a quando non abbiamo fatto i tamponi conclude Toneatto - : i primi che si sono ammalati erano tutti asintomatici e non vi erano segnali che potessero far pensare al contagio. Purtroppo questo virus è subdolo e basta anche una sola persona per farlo girare». Il sindaco Andrea Martellato è comprensibilmente preoccupato: «Dall'Ulss 3 mi hanno confermato che la situazione è seria ma che comunque saranno date tutte le risorse necessarie per far fronte all'emergenza. Assieme all'Ulss3 e alla casa di riposo terremo monitorata la situazione. Siamo vicini alle persone contagiate e ai loro famigliari».

