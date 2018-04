Numeri da record: il patrimonio netto a 1,99 miliardi di euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il Consiglio ieri ha approvato il bilancio 2017 della Fondazione Cariparo. L'esercizio chiude con un avanzo di 112,3 milioni di euro, il più alto degli ultimi dieci anni e in crescita rispetto ai 98,2 milioni di euro dell'anno precedente (+14,3%). Avanzo che sarà destinato per 45,2 milioni di euro alle erogazioni del 2018, per 3 milioni di euro al Fondo per il volontariato e per 24,8 milioni di euro al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni (che al 31 dicembre 2017 ammontava a 141 milioni di euro). La parte restante andrà al...