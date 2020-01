NUMERI

BELLUNO È come se in due piccoli Comuni della provincia di Belluno percepissero tutti il reddito o la pensione di cittadinanza. Il paragone non è campato in aria, anzi, è al ribasso rispetto alla realtà. Rivamonte Agordino ha 612 residenti mentre San Tomaso Agordino ne ha 610, stando ai dati Istat aggiornati al 2019. A prendere il sussidio in provincia di Belluno sono addirittura di più: 1356 persone (se si aggiunge anche la pensione di cittadinanza si arriva a 1574), 863 nuclei familiari che ricevono, in media, 363 euro. A certificarlo è L'Osservatorio statistico dell'Inps, che fornisce le essenziali informazioni statistiche sui nuclei familiari percettori del beneficio economico introdotto alla fine del 2018 dal Governo giallo-verde.

L'ANALISI

Da marzo 2019 al 7 gennaio 2020 in provincia di Belluno 1.641 nuclei familiari hanno presentato una domanda di Reddito o Pensione di Cittadinanza all'Inps: 919 il 56 per cento sono state accolte, 72 sono in lavorazione, 650 circa il 40 per cento sono state respinte o cancellate, 56 sono invece quelle decadute. Al netto dei decaduti dal diritto - per rinuncia del percettore, variazione della situazione reddituale o della composizione del nucleo familiare - a beneficiare della misura introdotta dalla Legge di bilancio di fine 2018, sono dunque 863 famiglie nel Bellunese, per un totale di 1.574 persone coinvolte e un contributo mensile medio, come già detto, di 363 euro.

NEL DETTAGLIO

Degli 863 nuclei familiari coinvolti, 674 percepiscono il reddito di cittadinanza, con un importo medio mensile di 412 euro e un totale di 1.356 persone coinvolte, mentre 189 sono le famiglie beneficiarie della pensione di cittadinanza, con un assegno medio pari a 190 euro e un totale di 218 persone coinvolte.

L'OSSERVATORIO CISL

Un terzo delle pratiche, per un totale di 467 richieste, è stato presentato tramite il caf e il Patronato Inas della Cisl territoriale. Di queste, 287, il 61 per cento, sono state presentate da cittadini italiani e 180 da stranieri. 298, il 64 per cento, sono le richieste di cittadini sopra i 50 anni di età. «La maggior parte delle domande - spiega il sindacato - è stata avanzata subito dopo l'entrata in vigore del provvedimento, nella primavera dello scorso anno, quando si è registrato un notevole afflusso nelle sedi Cisl di cittadini che avevano bisogno di informazioni sui requisiti per accedere al contributo e di supporto per presentare la domanda e attivare la card. Come noto, il Reddito di cittadinanza e un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari finalizzato al reinserimento lavorativo e sociale introdotto dalla Legge di bilancio 2019».

L'ANALISI

«Il Reddito di cittadinanza - commenta Massimiliano Paglini dal quartier generale di Cisl Belluno Treviso - ad oggi non ha portato gli effetti sperati, ossia la creazione di posti di lavoro e prospettive per lo sviluppo e la crescita». Il sindacato indica poi le priorità per superare l'assistenzialismo e puntare agli investimenti. «Continuiamo a pensare che puntare su Reddito di cittadinanza e salario minimo per legge sia controproducente per lo sviluppo e la crescita dell'occupazione. Non è procrastinando forme di assistenzialismo fini a se stesse che si creano le condizioni per far ripartire il Paese. Serve invece sbloccare i cantieri, investire nella formazione, nella ricerca e nell'innovazione tecnologica, tenendo ben presente che gli ammortizzatori sociali devono sostenere chi sta cercando lavoro e chi lo ha perso e non sostituirsi al lavoro stesso».

IL COMMENTO

«Una misura assurda, fallimentare - taglia corto il deputato di Fratelli D'Italia e sindaco di Calalzo Luca De Carlo - si potevano ampliare gli strumenti che c'erano già. Si tratta di persone che percepiscono il reddito da aprile e nessuno ha ancora passato un minuto in municipio. Una misura che sottrae otto miliardi alla crescita del Paese. Erano strumenti che avevano radicamento sul territorio e avevano esperienza decennale dei Comuni e delle reti di assistenza. Questa è una misura anti-federalista che accentra tutto con i centri dell'impiego e getta all'aria il lavoro fatto fino ad adesso. Pagare qualcuno per non lavorare non stimola le persone a trovare lavoro. Non capisco come un navigator assunto a tempo determinato possa trovare lavoro ad altri a tempo indeterminato. A quel punto, se ne fosse capace, potrebbe trovarlo per sé».

