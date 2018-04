Nudisti a Rialto, video senza denunce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Sono stati visti ballare completamente nudi, qualcuno li ha anche ripresi ma nessuno ha chiamato i vigili urbani per segnalare l'indecenza.Per questo motivo, i due turisti svizzeri che hanno dato bella mostra delle proprie grazie la notte di Pasqua in campo San Giacometo, davanti all'omonima chiesa, probabilmente la faranno franca. «Non risultano segnalazioni su quell'episodio - spiega il comandante dei vigili urbani Marco Agostini - se qualcuno ci avesse chiamato, saremmo intervenuti. Invece, come già accaduto in altri casi,...