Nubifragio in città danni e allagamenti

IL NUBIFRAGIOTREVISO Il problema non è tanto l'acqua quanto la risacca del moto ondoso delle macchine che lasciano scie come motoscafi, neanche fossimo in laguna. La pioggia ha smesso di cadere da più di un'ora, sono da poco passate le 17.45, e mezza città è allagata. È emergenza anche in alcuni comuni dell'hinterland, ma sono in particolare il capoluogo e i suoi quartieri più vulnerabili dal punto di vista idraulico ad essere in panne: Canizzano, Selvana, Santa Bona e viale Luzzatti, ma soprattutto la Ghirada, zona Sud della città....