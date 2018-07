Nubifragio e vento: platani sradicati, tetti scoperchiati e Provinciale chiusa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BILANCIOPIACENZA D'ADIGE Alberi caduti a terra come birilli, strade bloccate dai rami e intere vie rimaste senza corrente: per molte famiglie della Bassa padovana quello di ieri mattina è stato un risveglio da incubo. I temporali che poco prima dell'alba hanno sferzato la provincia hanno colpito soprattutto Piacenza d'Adige, Masi e Castelbaldo, dove si sono registrati i danni maggiori, con decine di interventi dei vigili del fuoco e dei carabinieri, impegnati dalle 5 per tamponare l'emergenza maltempo. A Piacenza d'Adige l'elenco dei danni...